Entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia: precios y lugares de venta

Hay diferenciación entre el público nacional e internacional y el mendocino. También hay lugares para las personas con discapacidad.

Del sábado 24 de enero, a las 13, al lunes 2 de febrero estará habilitada la venta de entradas para el Acto Central y repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 destinadas al público extranjero y nacional. Será a través de la plataforma Entrada Web.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, informa que desde el próximo sábado estará habilitada la compra de entradas para público nacional y extranjero. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. En tanto, el jueves 12 de febrero comienza la venta para mendocinos.

El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario mayor de Mendoza con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo, noche en la que también se llevará a cabo la elección y coronación de la nueva soberana nacional. En tanto, la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico y, como es habitual, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.

Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. En breve se anunciará la metodología para acceder a los tickets correspondientes.

Venta de entradas para público mendocino

El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive. En este grupo se ubica la mayor cantidad de entradas a la venta.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

Valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales

Los precios del Acto Central serán: sector Malbec, $70.000; Cabernet Sauvignon, $50.000; Chardonnay, $45.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $63.000; Tempranillo 1 y 5, $50.000 y para el sector Bonarda $45.000.

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será: para el sector Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.

Canje de entradas

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive.

