agosto 26, 2025

logo el cuco digital
agosto 26, 2025

Entradas para personas con discapacidad ¿Cómo se puede acceder para el partido de River el próximo jueves?

Hay cupos limitados y en caso de que la persona con discapacidad circulen con un acompañante, este también recibe la entrada.

Mendoza recibe un nuevo partido de los octavos de final de la Copa Argentina Axion Energy. El próximo jueves, River Plate y Unión de Santa Fe se enfrentarán desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas.

Las entradas para personas con discapacidad se entregarán en las boleterías del sector Sur del mismo estadio el miércoles 27 de agosto desde las 9, por orden de llegada.

Quienes deseen obtener los tickets deben concurrir con el DNI y el certificado único de discapacidad, ambos en original y fotocopia. Si el certificado especifica que esa persona circula con acompañante, también deberá llevar el DNI y fotocopia del documento de éste.

El cupo es limitado y se ofrecerá una entrada por persona. Si el certificado especifica que la persona con discapacidad circula con acompañante, se entregarán dos pases. No es necesario que concurra el titular del certificado de discapacidad, ya que puede asistir otra persona con su documentación.

Quien retire la entrada solamente podrá obtener el pase correspondiente a una persona con discapacidad, ya que un beneficiario no puede asistir con varios certificados y retirar entradas de más de un espectador con discapacidad.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

