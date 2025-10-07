Facebook X-twitter Youtube Instagram

Entre copas y acordes: el tango volvió a latir en Gualtallary con “Tango por los Caminos del Vino”

Exquisito repertorio de cien años de tango disfrutaron las personas que asistieron a la propuesta que estuvo enmarcada en la XVI edición del festival provincial.

En la tarde de ayer, el encanto del tango volvió a sentirse en Tupungato, con la realización del esperado evento cultural “Tango por los Caminos del Vino”, que finalmente se llevó a cabo tras haber sido reprogramado. El escenario elegido fue la reconocida bodega Huentala Wines, del distrito Gualtallary, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial única en la Capital de los Vinos de Altura. La voz de Raúl Gurí Vera y la elegancia de una pareja de bailarines -Pilar Castro y Pablo Fernández- fueron los protagonistas de una tarde que fusionó arte, música y tradición.

Durante más de una hora, los acordes rioplatenses y el inconfundible 2×4 envolvieron el ambiente, invitando a celebrar el género más representativo de la identidad argentina. La puesta se realizó en dos etapas, en la primera Gurí Vera y un cuarteto de músicos dieron un mensaje arrabalero con El choco, Felicia, Los mareados, Caminito, Garufa, Por una cabeza, milonga Nocturna y para el cierre reservaron el valsecito Pedacito de cielo, Malena, Sur para un emocionante final con Balada para un loco.

Los presentes vivieron el encuentro a través de todos sus sentidos: la vista y el oído, admirando el talento de los artistas; el gusto, deleitándose con los vinos de la casa y el tacto, en el suave roce de las copas que brindaban por el arte y la cultura.

De esta manera, “Tango por los Caminos del Vino” volvió a demostrar que la fusión entre la música ciudadana y los vinos mendocinos es una fórmula perfecta para celebrar nuestras raíces y disfrutar del placer del encuentro.

Fuente: Prensa Tupungato

