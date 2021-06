Entrevista a Bleu Minette: “Escriban y publiquen cada vez que tengan ganas; no te define lo que opinen los demás”

Por Estefanía Tello

Se llama Rosario Gonzaléz, tiene 36 años y es la autora de tres importantes obras literarias. Vivió en San Carlos, departamento del que añora la libertad, los paisajes y el aire frío del invierno.

Junio es un mes que conmemora y destaca a las letras y la lectura: el 6 fue el Día del Periodista, el 13 el Día del Escritor y la Escritora, y ayer 15, el Día Nacional del Libro, una jornada especial que lo resalta como registro imperecedero del pensamiento y de la vida de los individuos y las sociedades, y como vínculo indestructible de las generaciones humanas de todas las etnias, lenguas y creencias.

Si bien hoy por hoy las plataformas audiovisuales han ganado gran protagonismo con sus series y películas, esto no quiere decir que quienes se dedican a escribir y compartir con su público sus pensamientos, ideas y también sentimientos, lo hayan dejado de hacer, al contrario, muchos editores digitales o escritores se valen de esta era tecnológica para intercambiar en las redes sociales sus trabajos, sus reflexiones y las experiencias que les tocan atravesar, lo que despierta el interés de muchos por la lectura a través de estos “nuevos espacios”.

Un claro de ejemplo de ello es la mendocina Rosario González, también conocida como “Bleu Minette”, quien avivó el interés por la lectura de grandes y chicos a través de internet. La joven autora de tres libros publicados es una gran influencer en las redes sociales, donde ha logrado que miles y miles de personas la sigan, la lean y compartan su contenido.

Por otro lado, es digno de recalcar que Rosario fue reconocida en el 2019 como una joven destacada en la Categoría Influencia Positiva en Redes Sociales, distinción otorgada por el Instituto Nacional de la Juventud, perteneciente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y ese mismo año formó parte del primer Congreso de Jóvenes Escritores del País.

Además, el 23 de abril de este año, en el marco del Día Internacional del Libro, fue nuevamente reconocida, pero esta vez por la Legislatura de Mendoza, por su publicación “Animarse y Saltar” que propone, a través de un lenguaje cercano y sincero, reflexionar sobre temas como la identidad, el amor, los vínculos y los miedos.

Por todo ello, a modo de homenaje, El Cuco Digital entrevistó a “Bleu Minette” para saber un poco más sobre sus desafíos, sueños, su paso por San Carlos y su vida en general.

–Rosario, sabemos que sos una escritora muy reconocida, pero en pocas palabras ¿Cómo te describirías vos para quien no te conoce?

Tengo 36 años, vivo con mi esposo y mis cinco gatos y soy escritora. No sé si soy tan reconocida; este es un camino largo y muchas veces ese reconocimiento o esa “fama” no son lo que define el éxito; son premios que van y vienen. Soy escritora desde antes de haber sido publicada por primera vez, porque así lo sentí siempre, desde chica. Además, estudié publicidad y me dedico a la redacción y a las redes sociales, en varios ámbitos. También soy asesora de comunicación en la legislatura de Mendoza.

–¿Cuánto tiempo viviste en San Carlos?

Hasta los 14 años; me crié allá, en Eugenio Bustos. Todavía tengo a mi papá viviendo allá, a tíos y primos.

–Hace poco, muchos conocimos tu historia y la de la seño Vivi, ¿Hay algo más que te haya marcado que extrañes de Eugenio Bustos o del Valle de Uco?

Lo primero que se me viene a la mente es la libertad y la seguridad con la que transité mi infancia. He vivido en otros lugares y es inevitable compararlo. Yo agarraba la bici y salía, sola o con alguna amiga, y no tenía miedo de que me robaran ni de que me pasara algo. No sabía lo que era tener miedo en ese sentido. La verdad es que no sé cuántos de mis vecinos de toda la vida siguen viviendo allá, en las mismas casas, pero recuerdo a mucha gente. Prácticamente nadie se mudaba, los vecinos eran los de toda la vida y los niños crecíamos y jugábamos juntos de generación en generación. Era lindo eso. Además extraño los paisajes y el aire frío del invierno. Parece loco que extrañe el frío, pero de verdad tiene algo especial esa época en San Carlos.

–Has demostrado ser resiliente y reponerte a diferentes adversidades de la vida, ¿Sos de las que piensan que la escritura te salvó?

No sé si me salvó. Creo que es mi manera de enfrentar las adversidades, de sacar de mi interior lo que de otra manera no sabría cómo. Y es un ejercicio permanente, es la manera en la que sé relacionarme con los demás, en todo sentido. No es algo que elegí, supongo que así como otros bailan, cantan, hacen deportes o simplemente son capaces de hablar de lo que les pasa con algún amigo, yo escribo. Son distintas maneras de procesar lo que sentimos y lo que nos pasa.

–¿Cuántos libros has escrito y por qué crees que quién no los ha leído debería hacerlo?

Tengo tres libros publicados: “Ser feliz es darse cuenta”, “Tres deseos” y “Animarse y saltar”. Estoy trabajando además en una novela que sería publicada en 2022 y en un libro de cuentos.

Creo que todos podrán identificarse en menor o mayor medida con las reflexiones que contienen estos libros, pero de todos modos, yo estoy convencida de que no todos los libros deben ser para todos. No esperaría nunca que a todo el mundo le guste lo que hago, así como a mí no me gustan todos los autores. Eso no habla de mí, ni bien ni mal, sino de las preferencias de los lectores. Es muy importante tener en cuenta eso cuando te dedicás a escribir.

–La mayoría de las personas te reconocen por tu seudónimo, ¿Por qué elegiste llamarte Bleu Minette?

Siempre me preguntan eso; a veces respondo: “Era una joda y quedó”, porque era un juego, un seudónimo que elegí para Twitter en la época en la que no me mostraba con nombre y apellido. Bleu es azul en francés, Minette sería algo así como gatito, también en el mismo idioma. Me gustó como sonaba y así quedó.

–Si tuvieras que darle un mensaje a quienes escriben en silencio o no se animan a publicar o compartir lo que sienten por miedo o vergüenza, ¿Cuál sería?

Que no siempre es necesario mostrar todo lo que se escribe, que siempre tengan en claro qué significa el éxito para ellos y que la vida es una sola y se pasa rápido: no lo piensen tanto y háganlo. Sirve preguntarse: ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero trabajar de eso, vivir de eso, ser reconocido? ¿Es una cuestión de vocación, de disfrute personal, de necesidad de ser aplaudido? A veces es un poco de todo y, entonces, el miedo es a no recibir aceptación o reconocimiento. En este ámbito, cómo en todos los artísticos, el ego tiene un papel demasiado protagónico para mi gusto. La vergüenza también suele pasar por ese lado: “¿Y si no les gusta?, ¿Y si les parece malo?, ¿Y si alguien se burla?, y así es como se te olvida que escribís porque te llena el alma, porque querés trascender pero que eso no necesariamente significa ser aclamado por el mundo entero. Yo les diría que escriban y que lo publiquen cada vez que tengan ganas, porque de ninguna manera te define lo que opinen los demás; hasta Borges tiene sus detractores. Repito: no todo es para todos y está bien que así sea.

–¿Crees que las series o películas le han ganado al libro o sentís que la gente continúa leyendo en esta era tecnológica?

No es una competencia, son expresiones artísticas diferentes. La gente sí lee, pero cambiaron las formas. Los chicos, más aún. La lectura debe ser placentera; si esperamos que lean lo que nosotros queremos que lean, siempre vamos a verlo insuficiente. De hecho, las nuevas tecnologías acercan la lectura a muchas personas que antes no tenían posibilidad de hacerlo. Pero claro, sigue siendo indispensable incentivar ese placer desde la familia y la escuela.

–¿Un libro favorito?

Jamás podría responder eso. Leo al menos cincuenta libros por año y son varios los que se suben al podio en ese período. Es más fácil decirte cuáles no me gustan (me cuesta leer poesía, por ejemplo).

–¿Un autor referente que te inspire?

Respuesta muy similar a la anterior. Creo que lo que me termina inspirando es ese eclecticismo a la hora de elegir mis lecturas.

–¿Cuál es el desafío más grande a la hora de decidir escribir un libro?

Creo que a veces es difícil comprender que es un proceso que te puede llevar a hacer y deshacer mil veces lo mismo. Aceptar que a veces te vas a perder y vas a necesitar empezar de nuevo. Escribir es lo que más me gusta hacer, pero ese proceso no está libre de frustraciones.

–¿Cuál es tu momento especial para leer?

Leo a toda hora, no es una actividad para la que tenga que sentarme y dedicarle exclusividad. Llevo siempre conmigo un Kindle (e-book). Leo en el colectivo, en el ascensor, si tengo que almorzar sola… y cuando me acuesto por la noche hasta que me quedo dormida (soy bastante insomne, así que quizás ese sea el momento del día que más le dedico, ahora que lo pienso).

–Un sueño por cumplir...

Terminar mi casa de Uspallata y poder irme a vivir a la montaña. Tener muchos perros y gatos y dedicarme exclusivamente a hacer lo que me gusta.