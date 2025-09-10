Épica Race: un desafío deportivo sin precedentes en Tupungato

La Muni te invita a esta nueva propuesta deportiva que promete adrenalina, superación personal y representa una innovación dentro del calendario deportivo local y provincial.

La Épica Race es una carrera de running con obstáculos que se desarrollará el domingo 12 de octubre en el Camping Municipal del departamento. Es una competencia individual, con categorías masculinas y femeninas, destinada a personas mayores de 18 años. La distancia total del recorrido será de 7 kilómetros, incluyendo una serie de travesías que pondrán a prueba el equilibrio, la fuerza, la resistencia y la agilidad de los participantes. El objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible y se premiará con efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general. Las personas que se anoten serán divididas en categorías por franjas etarias de aproximadamente 10 años, lo que asegura una competencia justa y equilibrada.

El Director de Deportes y Recreación, Prof. Diego Guiñazú explicó que sobre la competencia, “Es una carrera con obstáculos que busca fomentar nuevas disciplinas en Mendoza. Estamos muy contentos por la gran convocatoria que ha tenido desde su anuncio en redes”.

Inscripciones abiertas y cupos limitados

Las inscripciones ya están habilitadas a través de la página web oficial de la Municipalidad de Tupungato Épica Race. Los primeros 100 inscriptos, abonando un monto de Treinta y Cinco Mil Pesos ($35000), recibirán una remera oficial del evento, la medalla finisher y el kit del corredor. Debido a cuestiones logísticas, los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar lo antes posible.

Obstáculos, esfuerzo y naturaleza

La carrera está pensada para que cada participante desafíe sus propios límites, en un entorno natural inigualable como lo es el paisaje de Tupungato. “Queremos que disfruten de la experiencia completa: el deporte, la competencia sana y nuestro entorno natural”, señaló el dirigente Guiñazú.

Fuente: Prensa de Tupungato