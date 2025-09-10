Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital

Épica Race: un desafío deportivo sin precedentes en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Muni te invita a esta nueva propuesta deportiva que promete adrenalina, superación personal y representa una innovación dentro del calendario deportivo local y provincial.

La Épica Race es una carrera de running con obstáculos que se desarrollará el domingo 12 de octubre en el Camping Municipal del departamento. Es una competencia individual, con categorías masculinas y femeninas, destinada a personas mayores de 18 años. La distancia total del recorrido será de 7 kilómetros, incluyendo una serie de travesías que pondrán a prueba el equilibrio, la fuerza, la resistencia y la agilidad de los participantes. El objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible y se premiará con efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general.  Las personas que se anoten serán divididas en categorías por franjas etarias de aproximadamente 10 años, lo que asegura una competencia justa y equilibrada.

El Director de Deportes y Recreación, Prof. Diego Guiñazú explicó que sobre la competencia, “Es una carrera con obstáculos que busca fomentar nuevas disciplinas en Mendoza. Estamos muy contentos por la gran convocatoria que ha tenido desde su anuncio en redes”.

Inscripciones abiertas y cupos limitados

Las inscripciones ya están habilitadas a través de la página web oficial de la Municipalidad de Tupungato Épica Race. Los primeros 100 inscriptos, abonando un monto de Treinta y  Cinco Mil Pesos ($35000), recibirán una remera oficial del evento, la medalla finisher y el kit del corredor. Debido a cuestiones logísticas, los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar lo antes posible.

Obstáculos, esfuerzo y naturaleza

La carrera está pensada para que cada participante desafíe sus propios límites, en un entorno natural inigualable como lo es el paisaje de Tupungato. “Queremos que disfruten de la experiencia completa: el deporte, la competencia sana y nuestro entorno natural”, señaló el dirigente Guiñazú.

Fuente: Prensa de Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Nuevamente fuertes controles policiales en las zonas más conflictivas de Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO