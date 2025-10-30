Es de Las Heras, robó una camioneta y fue detenido en Tupungato

La causa fue caratulada como Hurto de Vehículo.

Durante la madrugada del 30 de octubre, a las 02:55 horas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato logró recuperar una camioneta robada y detener al presunto autor del hecho en Ruta 89, a la altura de una finca del departamento.

El operativo comenzó cuando se detectó un vehículo Peugeot 504 blanco en actitud sospechosa dentro de una finca. Tras el arribo de móviles de la UEP y Cordón del Plata, se localizó la camioneta estacionada con las llaves colocadas cerca de unas viviendas. Testigos indicaron que el rodado circulaba a gran velocidad por el interior de la finca y que el conductor, un hombre, lo abandonó para huir entre los viñedos.

Minutos después, ingresó un llamado al 911 por parte de la víctima, quien denunció la sustracción de su camioneta Peugeot 504 blanca, la cual había sido robada del interior de una bodega, ubicada en calle Estacia Silva de Tupungato. El denunciante aportó características del autor, que coincidían con las brindadas por los testigos, e informó que el portón de la bodega había sido dañado para sacar el vehículo.

Tras intensos patrullajes por Ruta 89 y zonas aledañas, se logró ubicar al sospechoso sobre el lateral oeste de dicha ruta. Por directivas del Ayudante Fiscal en turno, se procedió a la aprehensión del individuo oriundo de Las Heras.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal N.º 20.