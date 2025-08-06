Facebook X-twitter Youtube Instagram

Es hoy!!! Descuentos importantes en SHELL LA CONSULTA!!! Además, sumá puntos para llevarte estos geniales autitos

Autitos de colección y para jugar!
Se encuentra ubicado en San Martín 315, M5567 La Consulta, Mendoza 160,0 metros.

Este miércoles, SHELL LA CONSULTA presenta una oportunidad imperdible para quienes buscan ahorrar y sorprender en el Día del Niño: cargando combustible con SHELL BOX, los clientes acceden a un 10 % de descuento en su carga.

Además, con la llegada de una de las fechas más esperadas por los más pequeños, la estación invita a acumular puntos o comprar para conseguir los autos tecnológicos con distintos modelos, que no solo son ideales como regalos, sino que también pueden convertirse en objetos de colección.

Características:  

– Se cargan por USB  

– Se manejan vía Bluetooth desde el celular  

– Aptos para niños y entusiastas de la tecnología

