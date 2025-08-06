Es hoy!!! Descuentos importantes en SHELL LA CONSULTA!!! Además, sumá puntos para llevarte estos geniales autitos

Se encuentra ubicado en San Martín 315, M5567 La Consulta, Mendoza 160,0 metros.

Este miércoles, SHELL LA CONSULTA presenta una oportunidad imperdible para quienes buscan ahorrar y sorprender en el Día del Niño: cargando combustible con SHELL BOX, los clientes acceden a un 10 % de descuento en su carga.

Además, con la llegada de una de las fechas más esperadas por los más pequeños, la estación invita a acumular puntos o comprar para conseguir los autos tecnológicos con distintos modelos, que no solo son ideales como regalos, sino que también pueden convertirse en objetos de colección.

Características:

– Se cargan por USB

– Se manejan vía Bluetooth desde el celular

– Aptos para niños y entusiastas de la tecnología