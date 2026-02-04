Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Es hoy!! En SHELL LA CONSULTA tenés descuentos, el mejor combustible, y el precio más conveniente de Valle de Uco

Shell La Consulta
Además, acumulás puntos, y tenés la mejor atención.

Si aún no cargaste combustible, todavía tenés tiempo de acercarte a SHELL LA CONSULTA, y aprovechar el 10% de descuento, pagando con SHELL BOX.

¿Sabías que SHELL tiene los combustibles de mejor calidad de Argentina? Entonces, cuando cargás combustible en una estación SHELL, ahorrás porque el combustible te rinde más. Y sobre todo, cuidás el motor de tu vehículo.

Y en SHELL LA CONSULTA siempre los precios son los mejores de Valle de Uco. Porque esta empresa se esfuerza por “romper el mercado” y dar a sus clientes un servicio diferenciado.

Hoy miércoles, no te lo pierdas! Cargá y ganá en SHELL LA CONSULTA!!!

ADEMÁS, PODÉS DISFRUTAR DE UN MUY BUEN RATO, EN EL SELECT.

