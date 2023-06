Escándalo: allanamiento en la Municipalidad de Las Heras por una denuncia contra un funcionario

Está a cargo del operativo el fiscal de delitos económicos, Flavio D’Amore, quien arribó a la comuna en compañía de la Policía de Investigaciones.

El fiscal de delitos económicos del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Flavio D’Amore, ordenó esta mañana un allanamiento de la Municipalidad de Las Heras.

El operativo está originado en la denuncia de una persona que tuvo contacto con el subsecretario de Políticas Sociales del municipio, Osvaldo Oyhenart y que trascendió a través de un escandaloso audio.

De la denuncia de la empleada del municipio se desprendieron cuatro investigaciones y ahora tres fiscales investigan coacciones, un posible delito contra la integridad sexual de la denunciante e irregularidades en el manejo de fondos para cooperativas por parte de Oyhenart.

Precisamente este último tema es el que ha motivado el operativo judicial en el municipio de Las Heras, por parte del fiscal D’Amore, que no perdió tiempo para recabar pruebas.

Según testigos, la Municipalidad de Las Heras está cerrada en este momento y no se permite el ingreso ni egreso de ningún empleado ni funcionario. D’Amore encabeza el operativo con el apoyo de la Policía de Investigaciones.

Janina Ortiz: “El audio hay que probarlo”

La secretaria de Gobierno de Las Heras habló del allanamiento en Radio Nihuil y afirmó que el audio que implica al subsecretario Oyhenart “hay que probarlo” y denunció que el intendente Daniel Orozco está sufriendo un “castigo” de tipo político.

“Si este audio es real o no hay que probarlo, me enteré del audio por la prensa”, expresó Ortiz. Y agregó: “Lo escuché entero y no veo que se sienta muy obligada porque dice vayamos a lo nuestro”.

La funcionaria hizo referencia así al momento previo a un encuentro sexual entre el subsecretario Oyhenart y la mujer denunciante que quedó grabado y en el cual el funcionario municipal le ofrece trabajo en una cooperativa.

La propia Ortiz aparece en la grabación y la denunciante incluso acusa a Ortiz de haber sido quien le encargó el registro. Por ello hay una denuncia de coacción en su contra.

Al no reconocer la veracidad del audio, la funcionaria de Las Heras tampoco confirmó el despido del subsecretario de Políticas Sociales, que trabaja bajo su órbita. Incluso pareció avalar el accionar de Oyhenart ya que afirmó que las cooperativas que prestan servicio al municipio fueron “aprobadas por el Tribunal de Cuentas.

Para Ortiz, la Justicia actúa en forma sesgada y no investiga denuncias presentadas por el municipio, una por el supuesto sabotaje informático del sistema del municipio y otro por un “atentado contra mi vida”.

“Utilizan la Justicia de una manera alevosa”, aseguró, en referencia al cornejismo, y remató: “Quieren darle un castigo ejemplificador a Orozco”.

Noticia en desarrollo.

Fuente: Los Andes