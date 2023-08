Escándalo de las cooperativas en Las Heras salpica a Orozco y complica a De Marchi

Luego de intensas investigaciones, imputaron a los funcionarios de Las Heras que usaron a personas indigentes para enriquecerse, a través de cooperativas “fantasmas”.

Luego de intensas investigaciones, el Secretario de Políticas Sociales del Municipio de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, fue imputado por el fiscal de Delitos Económicos Flavio D’Amore, al encontrarlo responsable de los delitos de fraude al Estado contra el Municipio de Las Heras, por el “caso de las cooperativas”. También fue imputado su yerno, Juan Pablo Pandolfi, integrante de dos de estas cooperativas y representante de una tercera, que utilizaron para facturarle al municipio de Las Heras alrededor de 35 millones de pesos en un puñado de meses. Hay un tercer imputado, llamado Adrián Pérez, quien presidía una “cooperativa fantasma” llamada “Manos a la Obra”.

Oyhenart, Pandolfi y Pérez fueron imputados como coautores de estafa en cuatro hechos y falsificación de instrumento público en 16 hechos. Algunas de las órdenes de compra en favor de esta cooperativa “trucha” presidida por Pérez fueron firmadas por la Secretaria de Gobierno Janina Ortiz, jefa de Oyhenart, pareja de Daniel Orozco y candidata a diputada por La Unión Mendocina.

Las imputaciones representan un problema serio para los candidatos de La Unión Mendocina. El intendente Daniel Orozco -que es candidato a vicegobernador- hasta ahora ha protegido y mantenido en su puesto a Osvaldo Oyhenart, y nada ha dicho de las cooperativas que manejaba el funcionario a través de su yerno Pandolfi. Oyhenart es aquel funcionario que apareció en un audio de 26 minutos con una empleada que luego hizo una denuncia por coacción, camino de un hotel alojamiento. En ese registro, el funcionario lasherino confiesa las maniobras con cooperativas irregulares, e instruye a su interlocutora sobre cómo cobrar sin trabajar en el municipio dirigido por Daniel Orozco.

Oyhenart es una pieza importante en el dispositivo político de La Unión Mendocina, ya que de él depende buena parte de la asistencia social que brinda la comuna. A su vez, el subsecretario le reporta directamente a la Secretaria de Gobierno Janina Ortiz, pareja de Orozco y candidata a diputada provincial por el primer distrito en la lista que comanda el diputado nacional lujanino Omar De Marchi.

El fiscal D’Amore se enfocó en esta primera etapa del caso en el funcionamiento de la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra”, una de las tres vinculadas a Oyhenart. Esa cooperativa le facturó a la comuna unos 38,3 millones de pesos. “Le da trabajo a 70 familias” informaron en el municipio cuando se hizo la consulta. Sin embargo, el fiscal habría descubierto que los miembros de esta entidad asociativa serían en su mayoría indigentes, personas analfabetas, y que no tenían idea de que integraban una cooperativa que movía grandes cantidades de dinero, facturaba, manejaba cuentas bancarias, cobraba y hacía transferencias a personas que no habrían tenido que ver con la organización.

Los delitos que descubrió el fiscal en esta primera etapa, y que involucran a la línea de mando del candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, son fraude al Estado en su modalidad de estafa y administración fraudulenta, y falsificación de documento.

La justicia se abocaría ahora a las otras cooperativas que aparecen vinculadas a Oyhenart, lo que complicará la situación del funcionario de Las Heras. No se descarta que se abran nuevas compulsas penales, por asociación ilícita e enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso de enriquecimiento no sería menor. Juan Pablo Pandolfi, el yerno de Oyhenart, despliega un nivel de vida y de propiedades (tierras, lotes en barrios privados, vehículos de alta gama) que no sería coherente con su condición de monotributista de categoría media.

Los delitos que les imputaron a Oyhenart, Pandolfi y Pérez son excarcelables, por lo que esperarán el juicio por corrupción en libertad.