Escándalo de las criptomonedas: continúa la investigación en Estados Unidos

Durante los últimos 10 días, investigadores de Estados Unidos emitieron citaciones y órdenes de entrega mandatoria de información a algunas de las personas y empresas involucradas en el lanzamiento y colapso de la meme coin $LIBRA, confirmaron a LA NACION por separado tres fuentes en aquel país y en la Argentina.

La investigación que se desarrolla en Estados Unidos busca determinar si la fallida operatoria representó un fraude transnacional y quedó bajo la órbita de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia. Procura reconstruir cómo fue la operatoria, quiénes fueron los beneficiarios y cómo fue la ruta del dinero, tanto en el mundo cripto como en el sistema financiero tradicional.

El rostro más visible detrás de la trama $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, contrató abogados en Estados Unidos, ante los que mantuvo su versión de lo ocurrido, según reconstruyó LA NACION. Defendió su proceder, el de sus familiares y colaboradores, y el de su empresa, Kelsier Ventures, registrada en Delaware.

El lanzamiento y colapso de $LIBRA, cabe recordar, incluyó dos posteos del presidente Javier Milei, el viernes 14 y sábado 15 de febrero, y la participación previa, en distintos roles, según reconstruyó LA NACION, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los “empresarios” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros.

Los investigadores mantienen a Davis bajo la lupa como posible autor o cómplice en la presunta maniobra delictiva, que también alcanza a su padre, el exconvicto por fraude Charles Thomas Davis, e incluiría un “capítulo argentino”, aunque la pesquisa todavía no registró la presentación de cargos formales contra ningún acusado, según verificó LA NACION.

“Estados Unidos no apunta contra Hayden Davis como protagonista principal de la operatoria; eso se lo puedo afirmar”, indicó una fuente al tanto de los movimientos del joven de 28 años en aquel país. “Hubo personas que sabían de antemano que lanzarían esa ‘moneda’, una personalidad pública [por el presidente Javier Milei] se encargó de la difusión pública y hubo mucha gente perjudicada”, abundó.

Otro funcionario público argentino, sin embargo, acapara el interés de los investigadores. Se trata de Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento de 2024 como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación” y asumió luego como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en las áreas de blockchain y criptomonedas. Y en el borrador de “acuerdo de asociación” entre Davis y el Estado argentino cuya copia obtuvo LA NACION, Morales figuró como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”.

En los últimos días, un alto funcionario de la administración Donald Trump confirmó que la Justicia de Estados Unidos investigará el escándalo $LIBRA. “Van a haber, obviamente, temas judiciales”, dijo a CNN Mauricio Claver-Carone, el enviado especial de Trump para América Latina.

“Es complicado el hecho de que hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos –si no miles– que han perdido millones de dólares. Y algunos de los asesores del Presidente fueron norteamericanos”, dijo Y añadió: “Creo que van a haber investigaciones judiciales; es un tema complejo, pero una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes”.

El caso $LIBRA genera interés en los Estados Unidos y hubo publicaciones en dos de los diarios más importantes y prestigiosos. Una investigación de The New York Times reveló el viernes pasado que más empresarios del mundo de las criptomonedas recibieron pedidos de sobornos para reunirse con Milei, mientras que The Wall Street Jorunal publicó ayer un perfil de Hayden Davis y advirtió que él y Milei bajo “amenaza de demandas”.

