Escándalo en Hollywood tras la difusión de la lista del “Caso Epstein”

En el listado aparecen nombres de personalidades como Bill Clinton, el príncipe Andrés, Bill Gates y aseguran que hay más nombres reconocidos.

Este miércoles se hicieron públicos cientos de documentos judiciales relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein y el mayor escándalo sexual en los Estados Unidos.

El tema ha acaparado la atención mediática tanto en todo el mundo ante la expectativa de que contengan nombres de figuras prominentes relacionadas con el multimillonario. Personajes conocidos y con poder habían sido mencionadas bajo pseudónimo en documentos judiciales del condenado por tráfico de menores de edad, pero ahora las identidades de varios de ellos han sido reveladas. Dos de ellos son el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra.

El pasado 20 de diciembre, la jueza Loretta Preska, de un tribunal federal de Manhattan, ordenó que las identidades de estos personajes se hicieran públicas en un plazo de 14 días. Dicho plazo venció el martes.

Los documentos surgen de una demanda civil del 2015 centrada en acusaciones de que la ex amante de Epstein, Ghislaine Maxwell, facilitó el abuso sexual de Virginia Giuffre, una presunta víctima de trata.

Las personas supuestamente vinculadas a Epstein, quien se suicidó en su celda en una cárcel de Nueva York en el 2019, figuraban en los documentos judiciales bajo los alias de ‘John’ y ‘Jane Does’.

En la lista de unos 180 nombres están mezclados acusados de delitos, acusadores y testigos potenciales, incluyendo empleados de Epstein y personas que visitaron su mansión, como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, o quienes viajaron en su avión privado. También hay otras figuras de alto perfil del mundo de la política, los negocios y la realeza.

“En una entrevista del 2011, la señora Giuffre mencionó la estrecha relación personal del ex presidente Bill Clinton con el acusado y Jeffrey Epstein. Si bien la señora Giuffre no hizo acusaciones de acciones ilegales por parte de Bill Clinton, la señora [Ghislaine] Maxwell en su declaración planteó la posición de la señora Giuffre… comentarios sobre el Presidente Clinton como una de las ‘mentiras obvias’ a las que se refería en su declaración pública que formó la base de esta demanda. Aparte del acusado y el Sr. Epstein, el ex Presidente Clinton es una persona clave que puede proporcionar información sobre su estrecha relación con el acusado y el señor Epstein y desaprobar las afirmaciones de la señora Maxwell”, dice el documento.

En respuesta, los abogados de Maxwell señalaron que “se ha demostrado de manera concluyente que todas y cada una de las afirmaciones del demandante sobre el presidente Clinton son falsas”, según otro documento revelado el miércoles citado por ABC News.

Giuffre había afirmado a un periodista en el 2011 que había visto a Clinton en la isla caribeña privada de Epstein poco después de que terminara su presidencia, cenó con él y afirmó haber visto a Maxwell llevar a Clinton a la isla en un “gran helicóptero negro”. Más tarde, Giuffre negó haber presenciado el vuelo en helicóptero, anota NBC News.

“Con el expediente así, las afirmaciones del demandante sobre la presencia de Clinton en la Isla y la historia completamente inventada sobre la cena que tuvo lugar allí quedan totalmente desacreditadas… la relevancia de cualquier testimonio que pueda agregar es inexistente”, dice el documento recientemente publicado.

La cadena de noticias NBC News recordó que en el 2019, un portavoz de Bill Clinton dijo que el expresidente no había hablado con Epstein en más de una década y que no tenía conocimiento de sus actividades criminales cuando se relacionó con él.

También se sabe que Donald Trump voló al menos una vez en un avión privado de Epstein. Además, en julio del 2019 apareció un video de Epstein y Trump juntos en una fiesta celebrada en la década de 1990 en la mansión del expresidente en Florida.

En el 2019, Trump dijo que no se había comunicado con Epstein en 15 años y que “no era un fan suyo”.

La jueza Preska precisó que algunos de los nombres de la lista no serán revelados, incluidos los de las víctimas menores de edad.

Virginia Giuffre fue víctima de abuso sexual de menores entre 1999 y 2002 por parte de Epstein. Ella ha dicho que Ghislaine Maxwell era “el cerebro” detrás de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Además, ella tenía acceso a personas famosas y con poder.

Entre los nombres que ahora se van a hacer públicos figura el del príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien fue acusado por “agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional”. Su acusadora fue Virginia Giuffre, quien dijo que el duque de York la agredió sexualmente en tres ocasiones cuando ella tenía 17 años.

El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial sin admisión de responsabilidad que implicó el pago de 14,6 millones de dólares en favor de Giuffre. El príncipe siempre ha negado cualquier delito.

Entre los documentos desclasificados el miércoles hay una declaración de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein, quien alega que el príncipe Andrés le tocó los pechos en el hogar del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años.

La agencia EFE precisa que la historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración.

Sjoberg dijo que ella y Giuffre habían volado con Epstein a Nueva York en su jet privado. Maxwell y el príncipe Andrés los recibieron allí, sostuvo.

En un momento, testificó, Maxwell la llamó al piso de arriba y de un armario sacaron un títere del príncipe Andrés que había sido hecho para un programa de la BBC.

“Se parecía a él”, dijo Sjoberg. “Y ella lo bajó y se lo mostró; y eso fue una gran broma, porque aparentemente era una producción de un programa de la BBC”.

“Y decidieron tomarse una foto con él, en la que Virginia y Andrés estaban sentados en un sofá. Pusieron el títere en el regazo de Virginia, yo me senté en el regazo de Andrés, pusieron la mano del títere en el pecho de Virginia y Andrés puso su mano en el mío y tomaron una foto”, sostuvo Sjoberg.

Sjoberg también testificó que Epstein le llegó a comentar que a Bill Clinton “le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas”, según puede leerse en uno de los documentos.

Donald Trump también aparece en la declaración de Sjoberg, pero no contiene acusaciones de irregularidades.

Sjoberg contó que cuando el avión de Epstein tenía que aterrizar en Atlantic City, Nueva Jersey, “Jeffrey dijo: Genial, llamaremos a Trump e iremos a un casino”. Sjoberg también dijo que nunca le pidieron que le diera un masaje a Trump.

Johanna Sjoberg también testificó que una vez conoció a Michael Jackson en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida, pero que nada negativo sucedió con el fallecido ícono del pop.

Los registros publicados el miércoles incluyen muchas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein que estaba esperando juicio por cargos de violar a niñas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en el 2022. Giuffre estaba entre las mujeres que habían acusado Brunel de abuso sexual.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, cómplices en el abuso de menores

El 6 de julio del 2019, Jeffrey Epstein, un millonario relacionado con celebridades y poderosos, fue arrestado en Estados Unidos a su regreso de Francia en un avión privado.

La justicia lo inculpó por explotación sexual de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores, dos cargos que acarrean un total de 45 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, entre el 2002 y 2005 Epstein llevó a jovencitas, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan y Palm Beach (Florida) “para participar en actos sexuales con él” a cambio de “cientos de dólares en efectivo”.

Pero el 10 de agosto del 2019, cuando tenía 66 años, Epstein fue encontrado ahorcado en su celda de una prisión de Nueva York. La autopsia determinó que murió por suicidio.

A consecuencia de su muerte, el proceso judicial en su contra se dio por cerrado. Sin embargo, el fiscal de Manhattan dijo que continuará con la investigación de sus acciones y sus posibles cómplices.

El 17 de noviembre del 2019, al ser interrogado sobre el caso de Epstein, el príncipe Andrés rechazó “categóricamente” las acusaciones de Virginia Giuffre.

El 2 de julio del 2020, Ghislaine Maxwell, quien fue pareja de Epstein, fue detenida en Estados Unidos e inculpada de tráfico de menores. Ella había sido señalada por varias de las presuntas víctimas del multimillonario de haber ayudado a reclutarlas.

El 29 de diciembre del 2020 la hija del fallecido magnate Robert Maxwell fue declarada en Nueva York culpable de cinco cargos de delitos sexuales, incluido el de tráfico de menores.

Según la acusación, Ghislaine Maxwell sedujo a las menores con regalos antes de llevarlas ante Epstein para que mantuvieran relaciones sexuales.

Finalmente, el 28 de junio del 2022 Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de cárcel.

fuente: El Sol