¿Escapada a Chile? Te informamos como están los Pasos internacionales al vecino país

Es muy importante, antes de salir, consultar la situación en alta montaña.

Según informa Prensa de Mendoza, los pasos internacionales hacia Chile se encuentran habilitados: Cristo Redentor habilitado las 24 horas, en ambos sentidos.

En tanto, el Paso Pehuenche se encuentra habilitado de 8 a 20 horas.

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tiempo y la situación de los Pasos, al momento de salir de viaje.

https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera