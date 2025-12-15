Facebook X-twitter Youtube Instagram

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

Ocurrió en el marco de las manifestaciones contra el proyecto minero San Jorge, y en defensa del agua.

El pasado viernes un grupo de vecinos del departamento, luego de la asamblea en defensa del agua y en contra de las explotaciones mineras, llevada adelante en la terminal de Eugenio Bustos, decidió marchar al domicilio particular del actual diputado del Frente Cambia Mendoza, quien además es cuñado del gobernador Alfredo Cornejo,  Mauricio Torres.

El “escrache” se produce a días de la votación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge (PSJ) y otros proyectos mineros en la Legislatura, dodne Torres votó a favor. Los vecinos y ambientalistas mostraron su enojo contra el diputado Torres , ya que consideran que el legislador “debió” votar en contra de las leyes mineras, por su origen y residencia sancarlina, departamento “cuna de la defensa del agua”.

uien votó a favor de la DIA del proyecto San Jorge.

Con banderas, canticos y acusando a Torres de traidor, los vecinos llegaron al domicilio del legislador, para hacerle saber de forma directa el descontento de la población.

Según indican algunas fuentes en el interior de la casa se encontraba la esposa y su hija, quienes apagaron la luz y se escondieron en el baño. La manifestación no pasó a mayores y no se ocasionaron daños materiales en la propiedad.

En respuesta a esto, el intendente Alejandro Morillas emitió un duro comunicado expresando su enojo frente a lo sucedido, donde indicó que en su rol como intendente “no lo van a encontrar del lado de los violentos y será garante del orden”. Además aclaró que durante su gestión, en San Carlos no habrá minería.

