Escuelitas de fútbol infantil mixto participaron de un nuevo encuentro deportivo en Tunuyán

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Cuarto Encuentro de Fútbol Infantil en la cancha de Tunuyán Sport Club. La actividad, organizada por el área de Deportes de la Municipalidad, reunió a niños y niñas de las categorías 2018 y 2019 pertenecientes a diferentes escuelas del departamento. El evento tuvo como propósito fomentar la participación y el juego colectivo en un ámbito recreativo.

Durante la jornada, los equipos disputaron partidos en seis canchas de manera simultánea. Al cierre del encuentro, los participantes recibieron material didáctico entregado por el municipio.

En total, fueron ocho las escuelas de fútbol que formaron parte de la propuesta, permitiendo que más de un centenar de niños vivieran una experiencia de integración. De manera continua se fortalecen los valores como la cooperación, la disciplina y el juego limpio, pilares fundamentales en la iniciación deportiva de la niñez.

Fuente: prensa Tunuyán