Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

logo el cuco digital

Escuelitas de fútbol infantil mixto participaron de un nuevo encuentro deportivo en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los equipos disputaron partidos en seis canchas de manera simultánea.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Cuarto Encuentro de Fútbol Infantil en la cancha de Tunuyán Sport Club. La actividad, organizada por el área de Deportes de la Municipalidad, reunió a niños y niñas de las categorías 2018 y 2019 pertenecientes a diferentes escuelas del departamento. El evento tuvo como propósito fomentar la participación y el juego colectivo en un ámbito recreativo.

Durante la jornada, los equipos disputaron partidos en seis canchas de manera simultánea. Al cierre del encuentro, los participantes recibieron material didáctico entregado por el municipio.

En total, fueron ocho las escuelas de fútbol que formaron parte de la propuesta, permitiendo que más de un centenar de niños vivieran una experiencia de integración. De manera continua se fortalecen los valores como la cooperación, la disciplina y el juego limpio, pilares fundamentales en la iniciación deportiva de la niñez.

 Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

Una joven de 17 años fue atropellada en Tunuyán: producto de las heridas fue intervenida quirúrgicamente

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO