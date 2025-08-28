Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Está confirmada la fecha en la que cobrarán los estatales en Mendoza

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La confirmación llegó por medio de las redes sociales del Ejecutivo Provincial.

Agosto se hizo largo, pero el Gobierno de Mendoza confirmó este miércoles la fecha de cobro de los estatales provinciales. Este viernes 29 de agosto, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo, indicaron a través de las redes sociales.

La confirmación del pago de los haberes mensuales llegó, a la vez, con dos decretos del Gobierno para dos sectores de agentes públicos.

Se trata de incrementos del 4% para agentes que están incluidos en los regímenes 5 y 15 de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO