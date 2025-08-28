Está confirmada la fecha en la que cobrarán los estatales en Mendoza

La confirmación llegó por medio de las redes sociales del Ejecutivo Provincial.

Agosto se hizo largo, pero el Gobierno de Mendoza confirmó este miércoles la fecha de cobro de los estatales provinciales. Este viernes 29 de agosto, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo, indicaron a través de las redes sociales.

La confirmación del pago de los haberes mensuales llegó, a la vez, con dos decretos del Gobierno para dos sectores de agentes públicos.

Se trata de incrementos del 4% para agentes que están incluidos en los regímenes 5 y 15 de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Fuente: Diario El Sol