Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Tienen 17 y 18 años y circulaban en moto.

Ambos se trasladaban en una motocicleta y chocaron contra un poste de luz, pasada las 01:10 de este domingo, en Avenida Correa en las inmediaciones de la bodega Covitu.

Al arribar al sitio, se solicitó la presencia del Servicio Coordinado de Emergencia, quien constató el fallecimiento de ambas de personas en el lugar.

Según la información aportada por las autoridades policiales, las víctimas fueron identificadas como Tomás Bragado (17), quien manejaba la moto, y Estefanía Fernández (18) quien se trasladaba como acompañante.

En el lugar del hecho trabajó personal de policía científica y se hizo presente el Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso la realización de las medidas de rigor.