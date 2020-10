Está internada hace cinco meses y ahora debe enfrentar un costoso tratamiento: su familia pide ayuda

by | Oct 21, 2020

Luego de pasar tanto tiempo en cama, debe iniciar una intensiva rehabilitación para volver a caminar.

Una vecina del Valle de Uco debe enfrentar un costoso tratamiento de rehabilitación y su familia pide ayuda. Patricia Pastor se encuentra internada desde mayo luego de sufrir un infarto y una serie de complicaciones en su salud.

En primera instancia fue estabilizada en el Hospital Scaravelli pero luego debió ser trasladada al Hospital Central donde le practicaron una cirugía a corazón abierto. Tras la intervención, quedó en coma por 15 días y luego de despertar, y en pleno proceso de recuperación, su estado se agravó debido a un virus hospitalario. Sumado a eso, la mujer contrajo Covid-19.

Hoy Patricia depende de un respirador y después de cinco meses de estar inmovilizada, necesita una intensiva rehabilitación para volver a caminar.

“En mayo sufrió un infarto. La internamos en el Scaravelli en terapia intensiva. El infarto le produjo que se dañara la válvula mitral del corazón, que el corazón bombeara mucha sangre a los pulmones y creara una insuficiencia respiratoria. En el Hospital Scaravelli la estabilizaron y como necesitaba una operación de alta complejidad, a corazón abierto, se la trasladó al Hospital Central, donde se realizan esas cirugías. La operación fue exitosa pero se complicó porque encontraron que la válvula tricúspide no funcionaba y tuvieron que poner 3 bypass a las arterias, fue una operación muy larga. Después estuvo 15 días en coma, no se despertó de la operación. Hubo que ponerle el respirador a través de un traqueotomía”, relató Gimena Pastor, su hija.

“Cuando se despertó, y estaba recuperándose, hizo fiebre y los médicos, a través de estudios y cultivos, descubrieron un virus hospitalario, lo que complicó quitarle el respirador. Mientras se recuperaba del virus, se contagió de Covid-19, la trasladaron a terapia intensiva donde le hicieron una intervención porque había una escara que estaba necrótica y había que operarla para que no se produjera una septicemia. Mi mamá se recuperó del Covid, la volvieron a trasladar a la terapia intensiva de la Unidad Coronaria, donde estuvo hasta la semana pasada” agregó.

Actualmente la mujer está nuevamente internada en la terapia intensiva del Hospital Scaravelli está recibiendo el tratamiento para poder combatir el virus intrahospitalario y terminar de curar las escaras necróticas, para luego ser derivada a la Fundación San Andrés, clínica privada ubicada en la Ciudad de Mendoza, para comenzar con su rehabilitación.

“No se puede desvincular del respirador y como lleva tantos meses en cama, se le han atrofiado todos los músculos y no tiene masa muscular. Al no tener masa muscular ni fuerza, no puede respirar por sí sola”, comentó Gimena en diálogo con El Cuco Digital.

“Primero deben estabilizarla acá en Tunuyán y ahí definir qué tratamiento le van a realizar y cuál sería el monto. Pero si sabemos que es un tratamiento muy costoso y ella no tiene obra social”.

“Necesito por favor que nos ayuden con lo que puedan colaborar para que ella pueda recibir ese tratamiento y ya poder tenerla conmigo otra vez”, completó.

Las donaciones pueden realizarse al CBU 0110530830053015195433 a nombre de Pastor, Ana Gimena Ramona.