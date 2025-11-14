Esta noche, en LO QUE FALTABA, se conocerá a los ganadores de entradas de TRADICIÓN ¡No te lo pierdas por el canal de YouTube!

Facebook X-twitter Youtube Instagram

Bajo la conducción de Jorge García, Abigail Romo y Rodrigo Hinojosa.

Este viernes a las 20 horas, no te podés perder una nueva edición de LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ, el programa más esperado del Valle de Uco. Con la conducción estelar de Abigail Romo y Jorge García, junto a Rodrigo Hinojosa, la noche promete risas, música, historia, y muchas sorpresas.

Durante el streaming, quienes estén conectados y comentando podrán participar por entradas para la Fiesta de la Tradición en San Carlos. ¡Una oportunidad única para vivir la fiesta más querida de nuestra región!

Atención participantes del sorteo en redes  

Si participaste del sorteo a través de Instagram o Facebook, este viernes se anunciarán los nombres de las personas ganadoras. ¡Estate atento al programa!

¿Dónde verlo?  

Sintonizá el streaming en vivo por el canal de YouTube El Cuco Digital y sumate a la transmisión más entretenida del Valle de Uco.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=1LHxODMFfgPzK9rT

