Esta noche: Fiesta de la Vendimia de Tunuyán y la actuación de Coti

Será en el Anfiteatro Municipal De Tunuyán.

Este lunes, el anfiteatro municipal de Tunuyán será el escenario de una velada especial: las coronaciones de las flamantes reinas departamentales de la Vendimia 2026 y de La Tonada 2026.

Si bien estaba previsto que la Vendimia departamental inaugurará la 44ª edición del Festival de la Tonada el pasado viernes, la alerta meteorológica por tormentas obligó a reprogramar el evento. Finalmente, el espectáculo “Vendimia en el tiempo”, que recorre la historia y evolución de la celebración en sintonía con los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, pondrá el broche de oro a un fin de semana extendido de festejos que comenzó con La Tonada.

Más de 185 artistas darán vida a cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore, acompañados por 13 cantantes, una banda en vivo integrada por 6 músicos locales y 4 talleristas municipales. El despliegue contará además con un equipo técnico de 30 personas, entre utileros y traspuntes, garantizando la puesta en escena.

Durante la noche también se llevará a cabo la elección de las nuevas soberanas, entre 12 candidatas que aspiran a las coronas de la Vendimia de Tunuyán y de La Tonada.