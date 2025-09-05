Esta noche llega a LO QUE FALTABA, una candidata Libertaria con perfume de lavanda: no te pierdas el streaming del Valle de Uco

Como cada viernes, por EL CUCO TEVÉ, de la mano de Abi Romo y Jorge García, el streaming del Valle de Uco.

Este viernes a las 20:00 horas, regresa una nueva entrega del programa “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé, con la conducción de Jorge García y Abigail Romo. En esta ocasión, el ciclo contará con la presencia de una invitada especial: una candidata libertaria que llega “con perfume a lavanda”. Gladys Rivas nos cuenta toda su trayectoria como emprendedora, y además, su experiencia en ámbitos comerciales y empresariales del Valle de Uco.

El programa también incluirá la participación del profesor Rodrigo Hinojosa, quien presentará una columna con contenido histórico, sumando reflexión y contexto al espacio.

Como es habitual, habrá juegos y premios para quienes se sumen a la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de El Cuco Digital.