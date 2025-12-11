Facebook X-twitter Youtube Instagram

Esta noche se estrena “Tras la montaña”, el documental que recorre las entrañas de nuestra cordillera

El audiovisual es presentado en simultáneo en varios puntos de la provincia, el país y el mundo.

El viaje de cuatro amigos por las entrañas de la montaña es puesto en este audiovisual que pretende ser un reencuentro con la cordillera, desde el concepto de volver a habitarla.

Leer: https://www.elcucodigital.com/tupungato-celebra-el-dia-internacional-de-la-montana-con-la-proyeccion-gratuita-de-un-film-mendocino-en-el-cine-local/

Estos andinistas con historia, recorren mas de quinientos kilometros por los valles longitudinales de la cordillera mendocina desde Aconcagua hasta el Pehuenche.

La entrada para poder ver el documental es gratuita y se puede adquirir por medio de los enlaces ubicados en el instagram de los realizadores.

https://www.instagram.com/los.libertadores?igsh=aTNlZzVjemw1bmJp

