Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 7, 2025

logo el cuco digital

Esta noche te REGALAMOS ENTRADAS para “AMOR BARDO”, piano y poesía de tango ¡imperdible!

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta noche llega “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé con entrevistas, juegos y entradas para un espectáculo musical en Tupungato.

Este viernes por la noche se emite una nueva edición de “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé, un streaming pensado para la comunidad del Valle de Uco. El programa, conducido por Abigail Romo y Jorge García, recibe entrevistados de distintos departamentos de la región, generando un espacio de diálogo y participación.

Como es habitual, quienes participen en los juegos del streaming a través del canal de YouTube de El Cuco Digital podrán ganar premios. En esta ocasión, se entregarán entradas para “Amor Bardo”, un espectáculo musical que se realizará mañana sábado 6 de septiembre en Tupungato.

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, ubicado en Belgrano 549. La propuesta artística estará a cargo de Juan Pablo Moltisanti en piano y Diego Valentín Flores en canto.

Las personas interesadas en asistir que no hayan ganado entradas podrán adquirirlas a un valor de 13.000 pesos si no son socios, o 10.000 pesos para socios con cuota al día.

Canal de Youtube: https://youtube.com/@elcucodigital?si=u5oHGk8YKrbRWnGr

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO