Esta noche te REGALAMOS ENTRADAS para “AMOR BARDO”, piano y poesía de tango ¡imperdible!

Esta noche llega “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé con entrevistas, juegos y entradas para un espectáculo musical en Tupungato.

Este viernes por la noche se emite una nueva edición de “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé, un streaming pensado para la comunidad del Valle de Uco. El programa, conducido por Abigail Romo y Jorge García, recibe entrevistados de distintos departamentos de la región, generando un espacio de diálogo y participación.

Como es habitual, quienes participen en los juegos del streaming a través del canal de YouTube de El Cuco Digital podrán ganar premios. En esta ocasión, se entregarán entradas para “Amor Bardo”, un espectáculo musical que se realizará mañana sábado 6 de septiembre en Tupungato .

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, ubicado en Belgrano 549. La propuesta artística estará a cargo de Juan Pablo Moltisanti en piano y Diego Valentín Flores en canto.

Las personas interesadas en asistir que no hayan ganado entradas podrán adquirirlas a un valor de 13.000 pesos si no son socios, o 10.000 pesos para socios con cuota al día.