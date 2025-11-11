Esta semana la Veterinaria Móvil llega al Barrio UEFA de Tunuyán

La Veterinaria Móvil continuará durante todo noviembre en distintos barrios de Tunuyán centro, como parte del plan municipal de salud animal. Las próximas fechas y puntos de atención serán informados a través de los canales oficiales del municipio.

La Municipalidad de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, retomó el operativo de atención veterinaria gratuita en los barrios del departamento. Esta semana, la unidad móvil estará en la plaza del Barrio UEFA, donde se brindarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos. El operativo se desarrollará los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, desde las 9.00 horas,

El programa funciona bajo un esquema presencial, los turnos se otorgan por orden de llegada, con un cupo limitado de intervenciones por día y un animal por persona. Para las castraciones, se solicita que los animales tengan 12 horas de ayuno, condición indispensable para realizar la cirugía de manera segura.

La propuesta busca acercar servicios básicos de salud animal a las familias del departamento, especialmente a quienes no pueden trasladarse a un centro veterinario. Con estas jornadas, el municipio apunta a fortalecer la tenencia responsable, prevenir enfermedades y reducir la reproducción no planificada.

Fuente: prensa Tunuyán