Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

Esta semana la Veterinaria Móvil llega al Barrio UEFA de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Veterinaria Móvil continuará durante todo noviembre en distintos barrios de Tunuyán centro, como parte del plan municipal de salud animal. Las próximas fechas y puntos de atención serán informados a través de los canales oficiales del municipio.

La Municipalidad de Tunuyán, junto a The Vines Foundation, retomó el operativo de atención veterinaria gratuita en los barrios del departamento. Esta semana, la unidad móvil estará en la plaza del Barrio UEFA, donde se brindarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos. El operativo se desarrollará los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, desde las 9.00 horas,

El programa funciona bajo un esquema presencial, los turnos se otorgan por orden de llegada, con un cupo limitado de intervenciones por día y un animal por persona. Para las castraciones, se solicita que los animales tengan 12 horas de ayuno, condición indispensable para realizar la cirugía de manera segura.

La propuesta busca acercar servicios básicos de salud animal a las familias del departamento, especialmente a quienes no pueden trasladarse a un centro veterinario. Con estas jornadas, el municipio apunta a fortalecer la tenencia responsable, prevenir enfermedades y reducir la reproducción no planificada.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO