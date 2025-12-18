Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 20, 2025

diciembre 20, 2025

Esta tarde habrá una charla informativa en Tunuyán sobre el cuidado del agua y los peligros de la megaminería

La charla estará a cargo de Daniel Funes, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos.

Hoy a las 20:00 horas, en la Plaza de Tunuyán, se brindará una charla informativa sobre los peligros de la megamineria en Mendoza.

Bajo el nombre de “Cuando el agua está en juego: Impactos reales de la megamineria en Mendoza” el encuentro es abierto a toda la comunidad y se podrán realizar preguntas con un micrófono abierto.

