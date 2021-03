Estación Tupungato: el primer pinchazo, la logística para vacunar y el servicio del Área de Adultos

Se estima poder vacunar a 50 personas a diario.

Tras casi cumplir un año desde que inició el confinamiento por el virus COVID-19 y, tras haber vivido meses complejos y de cambios constantes para toda la ciudadanía, la vacuna contra este flagelo llegó como un soplo de esperanza para avanzar a un mañana mejor.

Este lunes, en Tupungato, inició oficialmente la Campaña de Vacunación para adultos mayores de 70 años y las miradas de abuelas y abuelos revelaban diferentes emociones, algunas de incertidumbre, otras de alegría e incluso de emociones indescifrables. Y como no inundarse de sensaciones si este sector poblacional fue uno de los más afectados por la cuarenta, el que más tiempo debió permanecer en sus hogares ya que el cuidado y la preservación de su salud se volvió un eje fundamental.

Vacunación COVID-19 “Estación Tupungato”

El centro de vacunación en el departamento se dispuso en el Polideportivo Municipal “Francisco Rizzo”, con un circuito y modus operandi seguro y ágil para realizar las inmunizaciones.

“El Ministerio de Salud nos pidió un lugar adecuado sobre todo por las características de las personas que estamos hablando, muchos de ellos no pueden valerse por sus propios medios para poder caminar, entonces teníamos que buscar un lugar donde estuvieran bajo techo, que si hace calor o frío estén bien cobijados; tiene buena circulación de aire, es amplio, nos permite llegar hasta el lugar de vacunación en caso de que la persona no puede trasladarse por sus propios medios y traerla en el vehículo de algún familiar o un vehículo especial que lo vaya a buscar” destacó el intendente Gustavo Soto, quien se acercó también hasta el lugar para agradecer al personal que está trabajando y felicitar a quienes voluntariamente eligieron vacunarse.

Con ingreso por la calle Monseñor Fernández, las personas que concurren a la “Estación Tupungato” de vacunación COVID-19, encuentran desde el inicio a personal de la salud que se encarga de hacer cumplir los protocolos sanitarios (es decir la parte de sanitización, la toma de temperatura y el control de correcto uso de tapabocas) chequear que tengan el DNI y en caso de ser necesario asistir y acompañar (ya sea con las sillas de ruedas que están disponibles o caminando) a quienes les cueste un poco más la llegada hasta el ‘Registro’: lugar donde se solicita el documento, se confirma el turno, se recaudan datos personales y medios de contacto; luego de ello el abuelo o abuela aguarda unos pocos minutos en la ‘sala de espera’ que está dividida en 3 puestos con sillas debidamente separadas; hasta llegar al ‘puesto de vacunación’ donde se cumple con la inoculación y por último se pasa el puesto del ‘retiro de carnet’ donde se les entrega el carnet para declarar la vacuna aplicada.

Pero también, para quienes no pueden movilizarse por sí mismos hay un puesto de vacunación móvil exterior’-en el lado izquierdo del poli- apto para ingresar en vehículo, detenerse y concretar la vacunación desde el auto, sin la necesidad de trasladar a la persona dentro del estadio cubierto del polideportivo.

Con este sistema claramente señalizado, sin necesidad de largas esperas -dos inoculaciones en 15 minutos aproximadamente- y gracias al trabajo articulado entre profesionales del Vacunatorio Central del Hospital “General Las Heras” y del Área Sanitaria Tupungato-quienes también se mostraron felices y orgullosos de llevar adelante esta necesaria campaña-: este primer día se inoculó a 50 personas en Tupungato, con la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, la cual requiere una segunda dosis luego de 21 días.

“Nosotros como Municipio articulamos con el Ministerio de Salud proporcionando el lugar, la logística y todo lo que se nos pide para hacer la vacunación y de acuerdo a los que ya estaban preinscritos se estableció un cupo de 50 vacunados diarios, pero sí la posibilidad de tener más vacunas lo permite vamos a ir ampliando el cupo” adelantó el mandatario local.

El “primer pinchazo”

Y por supuesto hay que hablar del primer pinchazo, del primer adulto mayor que recibió la vacuna, se trata de Ramón González un militar retirado de 70 años recién cumplidos, quien muy contento contó: “Esto tiene una historia también, y me refiero al vacunatorio de Tupungato, porque he tenido una linda experiencia; anteriormente no me vacunaba contra la Gripe, por ejemplo, y después de un tiempo, una neumonía, decidí vacunarme y tuve muy linda experiencia de tal manera que en esta oportunidad no tuve demasiadas dudas para inscribirme, luego cuando me llegó la comunicación cumplí el horario y acá estoy, digo yo con buenas esperanzas” relató Ramón quien tiene 3 hijos y 6 nietos con quienes podrá disfrutar de nuevo sin miedos junto a su esposa; y destacó en cuanto a la decisión voluntaria de vacunación: “Es muy bonito esto de la decisión porque también muestra nuestra responsabilidad para el sí o para el no, de tal manera que aquella persona que dice ‘no’ está plenamente respaldada y al que dice ‘si’ también y esto es muy importante porque respetar la libertad es una de las cosas más lindas que nos puede pasar”.

El servicio que brinda el Área de Adultos Mayores del Municipio

Es importante destacar y recordar que el Área de Adultos Mayores del Municipio se encuentra a disposición de aquellas personas mayores de 70 años que necesiten realizar la inscripción y no cuentan con los medios para efectuarla o se les dificulta completarla.

En estos días previos de inscripción más de 50 adultos se acercaron a esta Área para solicitar ayuda y acceder al turno para la vacunación a través del Municipio, por lo que desde la comuna recuerdan a quienes aún no hayan podido acceder o adquirir su turno que pueden acudir a dicha oficina, ubicada en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43) de lunes a viernes de 7 a 13 horas o comunicarse al teléfono 2622577827.

Asimismo, se puede solicitar la inscripción a través de la página web www.mendoza.gov.ar (link: https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/), recordando siempre que la vacunación es gratuita y este es el único medio oficial para concretarla, ninguna persona ajena puede presentarse en el domicilio para ofrecerle este servicio o para brindar ayuda, por lo que desde el Municipio solicitan estar alerta y no confiar en cualquier persona.

“Poder empezar con nuestros abuelos, empezarlos a vacunar y que puedan tranquilamente ya volver de a poco a una vida más normal, a poder salir, airearse, a poder visitar o que los visiten sus familiares es una situación muy sensible y muy feliz, así que vuelvo a insistir: a los que todavía no nos toca vacunarnos la mejor medida que tenemos es el uso del tapabocas, el distanciamiento social o personal y el aseo de manos, y para aquellos que ya tienen la posibilidad de vacunarse por favor no perder la oportunidad y venir” fue el pedido del Intendente Soto.

Fuente: Prensa Tupungato