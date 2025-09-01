Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 3, 2025

logo el cuco digital

Estado de rutas en Valle de Uco y el resto de la provincia: ante todo mucha precaución al circular

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Vialidad Provincial.

Vialidad Provincial  informó sobre el estado actual de las rutas en distintos puntos de Mendoza, con recomendaciones para circular con precaución y tomar desvíos donde sea necesario.

En el Valle de Uco, específicamente en Pareditas, se encuentra habilitado el paso con precaución por la Ruta 143, en el tramo que conecta San Carlos con San Rafael. También está habilitada con precaución la Ruta 40, entre San Carlos y Malargüe.

En San José de Tupungato, la Ruta 89 se encuentra habilitada al tránsito. Asimismo, están transitables, aunque con precaución, la Ruta Provincial 82 (entre Chacras de Coria y Potrerillos) y la Ruta Provincial 89 (que conecta Potrerillos con las villas cordilleranas). En cambio, Vallecitos permanece intransitable.

 En Maipú, la Dirección Provincial de Vialidad comunica que desde el 27 de agosto y por un período estimado de dos meses, está cortado el tránsito en calle Maza y su intersección norte con la Ruta Provincial 60, debido al inicio de una obra de red cloacal. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas para acceder a la RP 60 y otras arterias importantes de la zona.

Para finalizar en Malargüe, Protección Civil informa que el tramo El Sosneado, Pareditas de la Ruta Nacional 40 está cortado para todo tipo de vehículo, debido a intensas nevadas que impiden una circulación segura. Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el lugar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO