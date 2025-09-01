Estado de rutas en Valle de Uco y el resto de la provincia: ante todo mucha precaución al circular

Así lo informó Vialidad Provincial.

Vialidad Provincial informó sobre el estado actual de las rutas en distintos puntos de Mendoza, con recomendaciones para circular con precaución y tomar desvíos donde sea necesario.

En el Valle de Uco, específicamente en Pareditas, se encuentra habilitado el paso con precaución por la Ruta 143, en el tramo que conecta San Carlos con San Rafael. También está habilitada con precaución la Ruta 40, entre San Carlos y Malargüe.

En San José de Tupungato, la Ruta 89 se encuentra habilitada al tránsito. Asimismo, están transitables, aunque con precaución, la Ruta Provincial 82 (entre Chacras de Coria y Potrerillos) y la Ruta Provincial 89 (que conecta Potrerillos con las villas cordilleranas). En cambio, Vallecitos permanece intransitable.

En Maipú, la Dirección Provincial de Vialidad comunica que desde el 27 de agosto y por un período estimado de dos meses, está cortado el tránsito en calle Maza y su intersección norte con la Ruta Provincial 60, debido al inicio de una obra de red cloacal. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas para acceder a la RP 60 y otras arterias importantes de la zona.

Para finalizar en Malargüe, Protección Civil informa que el tramo El Sosneado, Pareditas de la Ruta Nacional 40 está cortado para todo tipo de vehículo, debido a intensas nevadas que impiden una circulación segura. Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en el lugar.