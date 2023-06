Estafas: se hacen pasar por comercios de Tunuyán y ofrecen materiales y alquileres por Facebook

Ofrecen productos a muy bajo costo y piden señas. Cuando la gente llega al local indicado, se entera que fue engañada.

Las redes sociales nos permiten conectarnos de muchas formas con amigos y clientes, pero la virtualidad también ha despertado el ingenio de muchos estafadores.

A través de Facebook, desde hace varios meses, ofrecen materiales de construcción y sanitarios a precios irrisorios haciéndose pasar por comercios de Tunuyán. Las publicaciones captan la atención de muchos usuarios, incluso del Gran Mendoza, que se animan a hacer anticipos con tal de no perderse las supuestas ofertas, pero todo es una estafa.

Según explicaron desde la Ferretería Poletta, varias personas se han acercado al local con comprobantes de pago para ir a buscar elementos que ellos jamás vendieron.

“Gente que no nos conoce hace una publicación de Facebook, con ofertas muy llamativas, la gente se contacta con el vendedor, le dice que tiene que hacer una seña del 20% como mínimo y después pasar por el local a retirar. Le brindan una dirección que es la nuestra, con un nombre de un corralón de un colega y la gente viene acá con el comprobante de pago, mucha gente de Mendoza que viene con el ticket”, detalló la dueña en declaraciones a Canal 9.

“En la página venden cementos, hierros, totalmente fuera del costo real. Nosotros le decimos que no, pero esta es la dirección, nos muestra el recibo y vemos que esta a nombre del Corralón Bastías y nosotros hacemos la denuncias”, relató.

Como si fuera poco, recientemente una persona que dijo ser de Google Maps entró al lugar para actualizar las fotos en el buscador, lo que volvió a despertar el alerta de los vendedores.

“Ahora nos encontramos con una persona que dice ser de Google Maps para tomar fotos del lugar para actualizar. Yo no lo dejo pasar”, señaló.

Pero eso no es todo. También, tal vez los mismos estafadores u otros, ofrecen departamentos en alquiler que pertenecen a la familia Poletto y piden señas para ver los domicilios.

“Un nuevo caso es que una inmobiliaria está publicitando departamentos en alquiler y le piden una seña para ver departamentos desocupados con la dirección de los departamentos. No se piden señas para ver departamentos”, cerró la mujer.

En tanto, desde el Corralón Bastías, el otro comercio afectado por estas estafas, comentaron que “hay gente que vende a nombre nuestro, realmente nos perjudica, por ahí viene gente a retirar mercadería que nosotros obviamente no hemos vendido. Nosotros hace mucho venimos pasando por esto, hemos hecha denuncia, pero siguen estas estafas. Nosotros no vendemos por Facebook. El otro día me pasó que venía con un recibo de ladrillones que nosotros no habíamos vendido”.

Cómo prevenir estafas virtuales

El Ministerio de Seguridad de la Nación brinda una serie de consejos para evitar estafas virtuales:

• Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten datos personales y no hagas click en el enlace que te compartan

• Protejé tu información con contraseñas que sean difíciles de adivinar y, si podes, cámbialas periódicamente

• La estafa puede llevar mediante distintos medios: correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales

• Nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico ¡No compartas tu información!

• A la hora de hacer una transferencia, comprobá que se haya completado. Préstale atención a la gestión que realices mediante el Home Banking: acordate que el débito inmediato (Debin) quita dinero de la cuenta

• Es importante que estés atento a la redacción del mensaje o en el enlace enviado. Muchas veces, es casi imperceptibles, pero en algún lugar dejan ver el fraude: faltas de ortografías u alteraciones en la url que supuestamente es oficial

• No confíes en avisos promocionales, regalos, descuentos, préstamos o algún corte de servicio. Es necesario que corrobores siempre la veracidad.

• Infórmate sobre la reputación de la tienda o el sitio antes de realizar una compra en línea. La experiencia de otro usuario puede servirnos y mucho

• Si podés, es importante usar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones

• Si tenés que cambiar la contraseña, asegurarse de hacerlo siempre desde el sitio oficial del banco o de la aplicación

• Si te contactan desde un organismo público o privado vía WhatsApp, verificá el logo de autenticación del organismo público que se está contactando.

Si tenés dudas sobre dónde denunciar, recordá que siempre lo podes hacer en comisarías, fiscalías o a través de la línea 137.