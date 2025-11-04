Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Estas son las candidatas a Reina de la Vendimia de San Carlos: contanos por quién vas a hacer “barra”

Desde el municipio informaron que mañana miércoles se realizará la presentación oficial de las candidatas.

La Municipalidad de San Carlos anunció que el próximo viernes 14 de noviembre se llevará a cabo la Vendimia Departamental 2025, bajo el lema “Historia con alma de Tradición y Vendimia”. El evento tendrá lugar en el Teatro Municipal Neyú Mapú y ofrecerá una noche de cultura, espectáculos y celebración para toda la familia.

En el marco de esta tradicional fiesta, se realizará la elección de la nueva Reina Departamental de San Carlos, con la participación de cinco candidatas que representan a distintas localidades del departamento:

Brenda Núñez, de Villa Chacón  

Guadalupe Pérez Olmo, de La Consulta

Virginia Gómez, de Villa de San Carlos  

Agostina Berón, de Pareditas  

Luisina Torrez, de La Celia  

