Estatales mendocinos: el Gobierno decretó el asueto para el 24 y 31 de diciembre

Esto significa que los trabajadores podrán disponer de un día, previo a los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que otorgarán un asueto para la Administración Pública provincial los días miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025, en línea con la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, los empleados públicos provinciales podrán disfrutar de un descanso previo a los feriados de Navidad y Año Nuevo.

A pesar de la cercanía con el fin de semana, desde Casa de Gobierno aclararon que no se establecerá un puente entre los días festivos, por lo que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero se trabajará con normalidad.

El gobernador Alfredo Cornejo firmará el decreto este lunes, y se espera que el mismo sea publicado en el Boletín Oficial de Mendoza mañana martes, formalizando la decisión.

Fuente: Diario El Sol