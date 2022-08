Este 2022, se registraron cinco nevadas en Valle de Uco y no se descarta que vuelva a nevar

Así lo expresó el meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, Carlos Bustos.

Este 2022, al menos ya se registraron cinco nevadas en el Valle de Uco, principalmente en el Manzano Histórico de Tunuyán, expresó Carlos Bustos, meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia a El Cuco Digital.

Seguidamente, el profesional del clima detalló que si bien la mayoría de las nevadas se dio en la precordillera, el 15 de julio cayó una nevada importante en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Es decir que varios sectores de la región quedaron teñidos de blanco. Regalando postales muy hermosas.

Por último, Bustos dijo que “estadísticamente no se descarta que pueda volver a nevar. Tenemos registros de nevadas en septiembre, así que no podemos descartar que pueda volver a ocurrir. En caso de que así sea no va a hacer algo grande, y sobre todo podría llegar al Manzano, pero no podemos descartarlo”.