Este año la Municipalidad de Tupungato gestionó más de 200 escrituras de vivienda

Antes de finalizar diciembre se firmaron seis nuevos documentos notariales que regularizan la situación dominial de más vecinos del departamento. La obtención de la escritura representa un paso fundamental para las familias, ya que garantiza seguridad jurídica y abre la posibilidad de acceder a créditos con respaldo legal.

Durante el 2025, la gestión del Intendente Aguilera, a través de la Dirección de Vivienda, concretó la entrega de 200 escrituras de vivienda. Seis de ellas se firmaron ayer por la mañana en el despacho del jefe comunal, con la presencia de las familias beneficiarias, del Director de Vivienda Municipal, Javier Pulido, y de la Escribana Silvina Iturralde.

Este avance fue posible gracias al trabajo articulado de la Dirección de Vivienda, área que encabeza Pulido, junto al Área Notarial de la comuna, cuyo acompañamiento resultó determinante para que los vecinos pudieran concretar este trámite tan esperado. En esta oportunidad firmaron sus escrituras familias pertenecientes a las Uniones Vecinales Ictus y Juan Pablo II: Herrera–Suárez, Burgos, Tarifa–Núñez, Muñoz–Elena y Elena .

En relación a las políticas habitacionales que lleva adelante el Municipio, el Director de Vivienda destacó, “Estamos cerrando el año a pura escrituración, con más de 200 escrituras entregadas en lo que va del 2025, alcanzando un total cercano a las 500”. Además, remarcó la importancia de haber podido destrabar situaciones históricas, como el caso del Loteo Tisa, donde durante años no se podía escriturar.

Pulido explicó que actualmente existen distintos escenarios de regularización: viviendas construidas hace más de 15 años por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que ahora reciben su escritura; lotes baldíos donde el IPV no intervino pero igualmente se otorga el título de propiedad; y nuevos barrios donde la vivienda y la escritura se entregan de manera conjunta. “Nuestro objetivo a futuro es que cada nueva vivienda se entregue con su escritura correspondiente”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, el Municipio avanza con la construcción de nuevos barrios como Viejo Viñedo y Reconstruir, ambos en TISA- Cordón del Plata, y Balcón del Valle Etapa 3 en el distrito El Zampal, reafirmando la importancia de completar el proceso habitacional con la titularidad dominial.

Desde la Dirección de Vivienda se invita a los vecinos a acercarse a la oficina ubicada en el primer piso de la Casa de la Cultura para recibir asesoramiento y evacuar dudas, reafirmando el compromiso de la gestión Aguilera en seguir generando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la comunidad tupungatina.

Fuente: prensa Tupungato