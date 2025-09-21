Este domingo habrá cortes de luz en Tunuyán

Así lo informó Edemsa.

Este domingo según informó Edemsa habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán.

Domingo

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y José Lencinas y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Doña Anita, afecta Alto Real Viñedos S.A. y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 8.30 a 12.30 h.

Lunes

Tupungato

– Entre calles Laprida, El Ingenio, callejón Lobos y Corredor Productivo; Cordón El Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Baden y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

– En carril Nacional, entre calles Estrella y Bernardo Quiroga y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Martes

Tunuyán

– En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

– Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.