Este domingo se corre el Clásico Vicente Dupuy en San Luis y el caballo Code Breaker es uno de los favoritos

La carrera entregará $15.000.000 al ganador.

El Hipódromo de La Punta, San Luis, se encuentra con los últimos detalles para que la comunidad disfrute de la jornada más importante del año en el Turf de esa provincia que se realizará este domingo. Se disputarán en total 8 carreras, donde se destaca el Clásico Vicente Dupuy sobre los 2.400 metros.

En la carrera principal habrá un total de 16 ejemplares SPC, que lucharán por la gloria. Endo Verde, He’s A Rockstar y Code Breaker, este último caballo de Mendoza, perteneciente al propietario Diego López, de Tupungato, es ganador del Clásico Vendimia 2025 y el Patrono Santiago 2024, son los principales candidatos.

El resto de los anotados son Barolito, Praia Do Forte, Olimpik Hit, Bck Story, J Be Storm, Fest King, Perfect INC, Vivi Jurando, Votemos, El Mau, Ettore, Te Super Adora y Vientos del Sur.

Además del plato fuerte de la tarde, se disputará también el Clásico de las Estrellas Puntanas, Estrellas Precoces.

El próximo viernes se darán a conocer por sorteo el número de largada y también el compromiso de monta de cada ejemplar.