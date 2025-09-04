Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 4, 2025

Este es el calendario de pagos estipulado por ANSES para el mes de septiembre

Las fechas se defina a partir de las últimas cifras del DNI.

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre.

Fuente: Diario La Nación

