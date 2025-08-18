Este es el resumen policial del departamento de Tupungato durante el fin de semana

El resumen policial de la UEP Tupungato durante este fin de semana largo, incluye la captura de un sujeto prófugo, la detención de una mujer por agresiones, demoras por medidas pendientes, entre otras acciones.

El primer hecho se da cuando personal de la UEP interviene tras una identificación de un sujeto de 29 años, el cual es trasladado a la Comisaria 20, donde se constató que el mismo tiene un pedido de captura desde el 10 de octubre del 2024.

En otra acción de la Unidad Especial de Patrullaje, se logró dar con cuatro sujetos que tenían medida pendientes desde los años 2025 y 2024, los mismos fueron trasladados a la Comisaria 20.

Otro de los hecho del fin de semana, se da cuando a partir de la detención de una mujer en las inmediaciones del Hospital General Las Heras, producto de una agresión física a otra mujer, se inicia una causa por lesiones leves en la Oficina Fiscal 20.

El último hecho destacado es la demora de dos personas que habían sacado un cartel de ECOGAS de la calle Correa.