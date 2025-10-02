Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital

Este fin de semana, el Aero Club de Tupungato recibirá el espectáculo aéreo IMAC

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este espectáculo de aviación es de entrada libre y gratuita.

Los días 3, 4 y 5 de octubre se realizará por primera vez en Tupungato la clasificatoria al mundial de IMAC 2026 (Asociación Internacional de Acrobacia de Aviones a Control Remoto).

Competidores de todo el país llegarán al departamento junto a sus familias. Este espectáculo de aviación es de entrada libre y gratuita, para que todos los mendocinos y turistas puedan disfrutar de este evento.

El sábado se podrá asistir desde las 8 a.m. hasta las 19 horas, y el domingo de 8 a.m. hasta las 13 horas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Tupungato: la policía recuperó un auto que había sido robado en el 2018

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO