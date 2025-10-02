Este fin de semana, el Aero Club de Tupungato recibirá el espectáculo aéreo IMAC

Este espectáculo de aviación es de entrada libre y gratuita.
Los días 3, 4 y 5 de octubre se realizará por primera vez en Tupungato la clasificatoria al mundial de IMAC 2026 (Asociación Internacional de Acrobacia de Aviones a Control Remoto).
Competidores de todo el país llegarán al departamento junto a sus familias. Este espectáculo de aviación es de entrada libre y gratuita, para que todos los mendocinos y turistas puedan disfrutar de este evento.
El sábado se podrá asistir desde las 8 a.m. hasta las 19 horas, y el domingo de 8 a.m. hasta las 13 horas.