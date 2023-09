Este fin de semana vuelve a rodar la pelota en San Carlos: así serán los cruces de cada zona

Los encuentros, tanto el sábado como el domingo inician a las 14 horas.

Este fin de semana volverá a haber actividad futbolística en el departamento de San Carlos. Luego del “parate” por las elecciones provinciales generales, este sábado y domingo se retoman los partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Sancarlina de Fútbol.

La Zona “A” disputará la 5ta fecha y los partidos serán entre los siguientes equipos: Banfield vs La Consulta, El Fuerte vs Pareditas y La Celia vs Calise. Libre quedará Eugenio Bustos.

En tanto, la Zona “B” jugará la 3ra fecha, y los encuentros serán entre Chacón vs Unión, Tres Esquinas vs Chilecito, y El Fortín vs San Carlos.

Cabe recordar que tanto el día sábado como el día domingo, los partidos inician a las 14 horas. La entrada general ambas jornadas es de $500 y $400 para jubilados.