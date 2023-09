Este jueves estará algo nublado pero se volverá a elevar el termómetro en Valle de Uco

La máxima rondaría los 20 grados en la región. A primera hora podrían registrarse mínimas bajo cero en algunos sectores.

En las últimas jornadas se ha venido registrando una alza en la temperatura y este jueves 14 de septiembre no será la excepción.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia anticipa un día “algo nublado con ascenso de la temperatura, y vientos leves del noreste”.

Por otro lado el organismo señala que las mínimas estimadas para el Oasis norte – este son de 0 a 2 C, Valle de Uco -2 a 1 C y San Rafael y G. Alvear -3 a -1 C.

En cuanto a la máxima, Contingencias anticipa 21ºC a nivel provincial, mientras que en la región valletana sería de 20ºC, según el Servicio Meteorológico Nacional.