agosto 25, 2025

agosto 25, 2025

Este jueves la Garrafa Social estará en El Algarrobo

Coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, el programa permite acercar las garrafas directamente a los distritos, brindando un alivio económico a los hogares y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales.

El Algarrobo – CIC: Jueves 21 de agosto a las 17:00 horas.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

