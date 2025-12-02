Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 2, 2025

Este jueves llega a El Cepillo la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas

Se darán 10 turnos por orden de llegada.

La Campaña de Vacunación y Castración de mascotas continúa recorriendo diferentes zonas del departamento de San Carlos con el propósito que los vecinos puedan castrar y vacunar a sus perros y gatos de forma gratuita. En esta oportunidad el operativo estará a las 08: 30 horas en cancha El Retiro y La Escuela, cancha TUBERT de El Cepillo.

Requisitos

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrarán caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

 

