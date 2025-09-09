Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital

Este jueves llega a Eugenio Bustos la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será en la Plaza Barrio Los Andes.

El Municipio de San Carlos informó que este jueves 11 de septiembre llega a la Plaza Barrio Los Andes, Eugenio Bustos la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas precisamente a las 9:00 horas.

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrará caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO