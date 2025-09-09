Este jueves llega a Eugenio Bustos la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas

Será en la Plaza Barrio Los Andes.

El Municipio de San Carlos informó que este jueves 11 de septiembre llega a la Plaza Barrio Los Andes, Eugenio Bustos la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas precisamente a las 9:00 horas.

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrará caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.