Este jueves llega la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas a Casas Viejas

FOTO EL CUCO DIGITAL
Será en Casas Viejas, finca Lima.

El Municipio de San Carlos informó que la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas a Casas Viejas a partir de las 09:00 horas.

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrará caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

MÁS INFORMACIÓN

