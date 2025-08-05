Facebook X-twitter Youtube Instagram

Este jueves llegará la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas a Chilecito

La Municipalidad de Tunuyán recorre el departamento con el operativo de vacunación antirrábica.
Serán otorgados 10 turnos, uno por persona.

La Municipalidad de San Carlos informó que este jueves 7 de agosto la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas se encontrará en el polideportivo de Chilecito a partir de las 9 horas.

Las personas que deseen llevar a sus mascotas para castrar específicamente a caninos deberán hacerlo con una manta, ayuno de 8 horas ( sin agua ni alimentos) correa, bozal y un paño de zalea. En tanto, para los felinos deben ser trasladados en un canasto, caja o canil también con un paño de zalea y ayuno.

Cabe destacar, que no castrarán caniches , razas pequeñas, cruzas ni tampoco razas gigantes. Las perritas no deben estar en celo, ni embarazadas, ni en celo.

