Este jueves se inauguró la oficina de ANSES en La Consulta: horario y día de atención

También se encuentran las áreas de Desarrollo Humano y Salud, coordinadas por Mariano Ottaviani, donde ya funcionan en el lugar y ofrecen acompañamiento integral en Adulto Mayor, Discapacidad, Área de la Mujer y Acompañamiento Social.

La semana pasada se informó que ANSES comenzará a atender en La Consulta, precisamente en el Micro Hospital ubicado en calle Ricardo Bustos 336. Tras ello, este jueves, gracias a la iniciativa del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y el director de ANSES, Fede Simón, abrieron sus puertas.

La oficina funcionará todos los jueves de 09:00 a 13:00 horas, brindando atención directa a los vecinos de la zona que necesiten realizar trámites como asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otras consultas habituales.