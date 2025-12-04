Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

Este jueves se inauguró la oficina de ANSES en La Consulta: horario y día de atención

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También se encuentran las áreas de Desarrollo Humano y Salud, coordinadas por Mariano Ottaviani, donde ya funcionan en el lugar y ofrecen acompañamiento integral en Adulto Mayor, Discapacidad, Área de la Mujer y Acompañamiento Social.

La semana pasada se informó que ANSES comenzará a atender en La Consulta, precisamente en el Micro Hospital ubicado en calle Ricardo Bustos 336. Tras ello, este jueves, gracias a la iniciativa del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y el director de ANSES, Fede Simón, abrieron sus puertas.

Leer también: ANSES comenzará a atender en La Consulta un día a la semana: también funcionarán otros nuevos servicios

La oficina funcionará todos los jueves de 09:00 a 13:00 horas, brindando atención directa a los vecinos de la zona que necesiten realizar trámites como asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otras consultas habituales.

Fotografía: MultimediosLaMira

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO