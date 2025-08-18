Este lunes el Paso Cristo Redentor permanece cerrado por condiciones climáticas adversas

Así lo informó Osvaldo Valle. Más información en el audio al final de la nota.

Las autoridades de alta montaña informaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado al tránsito internacional. Las condiciones climáticas en alta montaña han generado restricciones en la circulación vehicular, por lo que se recomienda a los conductores evitar desplazamientos hacia la zona.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional son las siguientes: en Uspallata, 1°; en Punta de Vacas, 9°; en Puente del Inca, 12°; y en Las Cuevas, 13°.

Asimismo, el Paso Pehuenche también permanece cerrado.