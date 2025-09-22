Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 26, 2025

logo el cuco digital

Este lunes habrá cortes de luz en Tupungato y San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Edemsa.

Este lunes según informó Edemsa habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tupungato y San Carlos.

Lunes 

Tupungato

– Entre calles Laprida, El Ingenio, callejón Lobos y Corredor Productivo; Cordón El Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Baden y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

– En carril Nacional, entre calles Estrella y Bernardo Quiroga y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Martes

Tunuyán

– En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

– Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO