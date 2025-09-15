Este lunes habrá cortes de luz programados en San José y Campo de Los Andes

Así lo informó EDEMSA.

Lunes 15/09/2025

Guaymallén

– Entre calles Bandera de Los Andes, Sarmiento, Mitre y Lateral Norte del Acceso Este. Entre calles Tartagal, 25 de Mayo, Uspallata y Lateral Sur del Acceso Este. Entre calles Damián Hudson, Sarmiento, Bandera de Los Andes, Allayme y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

– En calle Boulogne Sur Mer, hacia el sur de Río Diamante y de Almirante Brown. En las inmediaciones de calle Regalado Olguín. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– En calle Chile, entre Santa Fe y Castelli. Entre calles Santa Fe, San Martín, Villanueva y Chile y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°82 y calle La Unión y adyacencias; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En la intersección de calles Rodríguez Peña y Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 10.00 a 12.00 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera; San José. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulú; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En calle Cubillos, entre Los Inquilinos y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°8 y N°9; Atuel Norte. De 13.30 a 17.30 h.

– Entre calles Iselín, Romance, Rawson y San Luis. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Navarro, entre Prolongación El Palomar y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.

Martes 16/09/2025

Luján

– Entre calles Gladys Oldrá, Virgen del Rosario, San Antonio, Ruta Provincial N°82 y Proyectada N°699. En la intersección de calle Arrieta y Ruta Provincial N°82 y áreas adyacentes; Las Compuertas. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Proyectada N°699, hacia el sur de Roque Sáenz Peña; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

– En calle Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 15.00 a 17.00 h.

– En calle 2 de Abril, hacia el norte de Mischeni, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Proyectada I313, entre Belgrano y Necochea; Villa Seca. De 8.30 a 11.30 h.

– En calle Gardella, hacia el norte de Ruta Provincial N°14, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payró, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Salamanquino, hacia el sur de Pacífico Titarelli; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Italia, San Martín, Dr Moreno, Adriano Pujadas y Florida. Entre calles Remedios de Escalada de San Martín, Alvear, Belgrano y San Martín. En calle El Carmen, entre Alvear y San Juan, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Videla; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Cubillos, entre La Lonja y Olivos; Rama Caída. De 14.45 a 18.00 h.

– En calle La Arenina, entre La Correina y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Miércoles 17/09/2025

Ciudad

– En calle General Plantamura, en las cercanías de Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.

Guaymallén

– En la intersección de calles Godoy Cruz y La Purísima y zonas Aledañas; Buena Nueva. De 17.00 a 19.00 h.

– Entre calles Silvano Rodríguez, Bolivia, Tomás Godoy Cruz, Ecuador y adyacencias; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

– En la Ruta N°7, hacia el este del Campamento de Vialidad Nacional y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

– En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– Entre calles Lencinas, Alfredo Bufano, Richieri, Gascón y zonas aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

– Entre calles Los Peralitos, Alelí, Mampú Lien, Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

– En calles Proyectadas J390 y J391, hacia el sur de El Remanso; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Bufano, Lencinas y Libertad. En el barrio Alto Luján II y zonas aledañas. De 11.30 a 13.30 h.

– En calle Los Aromos, hacia el este de Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú

– En calle Rivadavia, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calles Santa Virginia y Mina de Oro, hacia el oeste de Rivadavia; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°14, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Ruta Provincial N°14. En calle Proyectada I374 y adyacencias; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.

Lavalle

– En la Ruta Provincial N°33, entre calles Rodríguez y Romero; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la intersección de calles Miguel Silva, Steindl y Quintana y adyacencias; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Las Pintadas, hacia el este de Steindl; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Aristóbulo del Valle, Democracia, Suárez y Julio Argentino Roca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes y callejón Mora; Rama Caída. De 8.40 a 12.40 h.

– Entre calles Ejército de Los Andes, Gutiérrez, La Bodega y callejón Agrario; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Oliva, Jara, La Dormilona y Camino a Soitué; Jaime Prats. De 15.30 a 18.30 h.

– En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 12.30 a 16.30 h.

Jueves 18/09/2025

Ciudad

– Entre calles Yupanqui, Boulogne Sur Mer, General Plantamura y Pedro del Castillo. De 8.00 a 11.00 h.

Guaymallén

– Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Lamadrid, Mármol y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

– En la Ruta Provincial N°99, en las adyacencias de la Ruta Provincial N°20; El Challao. De 11.15 a 13.30 h.

– En calle Champagnat, entre Las Delicias y El Challao, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

– En la intersección de calles Azcuénaga y Terrada y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.

– Entre calles San Martín, Villanueva, Guiñazú, Moretti y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

– En la intersección de calle Brandsen y callejón Los Italianos y áreas adyacentes; Perdriel. De 14.30 a 16.30 h.

– En las cercanías a la intersección de Rutas Provincial N°15 y N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.

– En la Ruta Nacional N°7, hacia el este del Camino a la Penitenciaría, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.00 h.

– En el Parque Industrial Petroquímico, en Las Palmas S.A. y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 13.30 h.

Maipú

– Entre calles Ledesma, Azurduy, Tropero Sosa y Canal Pescara. En la intersección de callejón Castro y calle Barcala y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Colón, entre San Luis y Morón. En calle Morón, entre Urquiza y Colón. En calles El Carmen, Oliva y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En calle Ahumada, entre 6 de Setiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Doña Anita, hacia el sur de Luis Danti. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

– En calle Capra y Otros, entre La Luz y Armani; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Rawson, hacia el norte de loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

– En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 12.00 a 16.00 h.

Viernes 19/09/2025

Luján

– En el barrio Lomas de Terrada. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.

– En calle Embalse Potrerillos y Membrillos. Entre calles El Fruto, Vendimia, El Vino y Membrillos. En barrios Paula Albarracín, Cooperativa El Hogar del Trabajador y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Aráoz, entre Terrada y Acceso Sur; Mayor Drummond. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

– En calle 25 de Mayo, entre Ozamis y Los Lagares. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de calles Pedro Molina y Laprida Sur y adyacencias; Cruz de Piedra. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces (o Corredor Productivo) y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Provincial N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre Ruta Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calle Cisterna. En el barrio Virgen de Luján; Chilecito. De 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

– Entre calles Comandante Salas, Bernardo Razquin, Sarmiento y Chacabuco; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Primavera, entre Rivero y callejón Mansilla, y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Campos, Venecia, Ángeles Buenos y Balloffet. De 17.00 a 18.30 h.

Sábado 20/09/2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N° 94), hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas. En Andesfrut S.A. De 14.30 a 18.30 h.