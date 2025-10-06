Este lunes habrá cortes de luz programados en Vista Flores, La Consulta y El Cepillo

Así lo informó Edemsa.

Lunes 06/10/2025

Luján

– En el Acceso Sur, entre calles Anchorena y Azcuénaga. En el barrio Huentota y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

– En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea; Coquimbito. De 9.00 a 12.00 h.

– En calle Santa Rita, hacia el sur de Vicente López y Planes; Santa Blanca. De 11.45 a 14.00 h.

– En calle San Martín Norte, entre Quintana y Sarmiento, en las inmediaciones de calle Proyectada I221; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 10.30 h.

– En la intersección de calles Perito Moreno y Santa Clara y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calles Ricardo Videla y Quintana. Entre calles Ricardo Videla, Méndez y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Moronta, hacia el este de Muzaber. En Simone S.A.; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Independencia, entre 3 de Febrero y Leopoldo Suárez. En calle Lemos y en el barrio Lemos II; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– En el poblado de Agua del Toro. En el Club HIDYN y las antenas del Sistema de Comunicación del Cerro Diamante; Villa 25 de Mayo. De 10.00 a 13.00 h.

– Entre calles Los Dos Álamos, La Intendencia, Alberdi y Ruta Nacional N°146; Los Dos ALAMOS. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Lavalle, Rivadavia, Moreno y Day. De 15.00 a 19.00 h.