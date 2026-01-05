Este lunes, los Reyes Magos recorrerán los barrios de Tunuyán

La propuesta busca renovar la ilusión de los más pequeños y compartir un momento de encuentro lleno de fantasía y sonrisas.

Los Reyes Magos recorrerán distintos barrios del departamento el lunes 5 de enero, desde las 18 horas, en una caravana llena de magia y alegría. La salida será desde la Municipalidad y el cierre está previsto alrededor de las 22 horas en la Plaza Departamental. El recorrido incluirá numerosos puntos, llevando fantasía, color y emoción a cada rincón por donde pasen.